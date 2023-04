MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstagabend, 13. April 2023, brach in der Laintalstraße in Mittenwald ein Brand in einer Werkstatt aus. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 13. April 2023, gegen 19:00 Uhr, brach in einer Werkstatt ein Feuer aus, welches sich innerhalb wenigen Minuten zum Vollbrand entwickelte. Unverzüglich wurden die Feuerwehr Mittenwald sowie weitere Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, der Rettungsdienst sowie polizeiliche Einsatzkräfte an die Brandörtlichkeit entsandt.

Der Brand griff innerhalb kurzer Zeit von der Werkstatt auf die darüberliegende Ferienwohnung sowie den Dachstuhl über. Das Gebäude ist erheblich ausgebrannt, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mittenwald die ersten Ermittlungen vor Ort.

Am Morgen des 14. April 2023 übernahmen dann die Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch–Partenkirchen die weiteren polizeilichen Untersuchungen an der Brandörtlichkeit.

Die ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt nahe liegt.