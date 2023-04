ROSENHEIM. Am Donnerstagmittag, 13. April 2023, besetzten mehrere Personen ein leerstehendes, mehrstöckiges Haus in der Rosenheimer Innenstadt. Ein Großaufgebot der Polizei konnte die Hausbesetzung beenden und 3 Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Eine weitere Person wurde vor dem besetzten Haus in Gewahrsam genommen, weil sie einem Platzverweis mehrfach nicht nachgekommen war. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Gegen 11:40 Uhr waren der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mehrere zum Teil vermummte Personen in einem leerstehenden ehemaligen Hotel in der Münchener Straße in Rosenheim mitgeteilt worden, die Rauchkörper gezündet und Plakate an der Hausfassade angebracht hatten. Auf Grund der Gesamtumstände musste von einer Hausbesetzung ausgegangen werden.

Unverzüglich wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim sowie umliegender Dienststellen an die Einsatzörtlichkeit beordert. Neben der Hausbesetzung bildete sich unmittelbar vor dem Gebäude eine Spontandemonstration unter dem Thema: „Solidarität mit der Hausbesetzung“. In der Spitze nahmen an dieser Versammlung 45 Personen teil. Sie wurde polizeilich betreut.

Seitens des Eigentümers des besetzten Gebäudes wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet und eine Räumung des Gebäudes gefordert. Unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Rosenheim wurden weitere Unterstützungskräfte aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd, dem Polizeipräsidium München sowie von der Bereitschaftspolizei angefordert.

Speziell geschulte Beamte versuchten zunächst, kommunikativ mit den Hausbesetzern in Kontakt zu treten und diese zum friedlichen Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Da dies von den Besetzern abgelehnt wurde, kamen gegen 18.00 Uhr Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Sie betraten das Gebäude und nahmen 3 Personen, die sich darin aufhielten, vorläufig fest. Zwei Personen waren aneinander gekettet und mussten von der Feuerwehr voneinander gelöst werden. In dem Gebäude waren mehrere Drähte als Stolperfallen gespannt, konnten durch die Einsatzkräfte jedoch gefahrlos umgangen werden.

Eine vierte Person vor dem Gebäude kam einen polizeilichen Platzverweis mehrfach nicht nach und wurde deshalb vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Kurzzeitig wurden auch Verkehrssperren im Bereich um die Einsatzörtlichkeit errichtet.

Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch gegen die 3 mutmaßlichen Hausbesetzer (2 weiblich, 1 männlich, alle Heranwachsende und deutsche Staatsangehörige) werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein - Zweigstelle Rosenheim - durch das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt. Alle vorläufig Festgenommenen bzw. in Gewahrsam genommenen Personen kamen nach erfolgter Sachbearbeitung bei der Kriminalpolizei wieder auf freien Fuß.