GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Einen Einbrecher erwischte ein aufmerksamer Nachbar am Mittwochabend auf frischer Tat und verfolgte den flüchtenden Täter. Dem Unbekannten gelang jedoch die Flucht und konnte trotz einer groß angelegten Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht festgenommen werden.



Obwohl seine Nachbarn nicht zu Hause waren, hörte ein 47-Jähriger aus der benachbarten Doppelhaushälfte in der Straße Am Bauerngraben Lärm. Da er einen Schlüssel zu dem Haus besaß entschloss er sich gegen 21:10 Uhr der Sache auf den Grund zu gehen und schaute nach dem rechten. In dem Moment, als er das Nachbarhaus betrat, öffnete sich plötzlich ein Fenster und eine Gestalt sprang über ein Vordach aus dem ersten Stock. Der 47-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Täter auch stellen. Dieser warf ihm jedoch die Tasche mit der Beute entgegen und nutzte den kurzen Moment der Ablenkung, um zu flüchten.



Die Schweinfurter Polizei leitete nach der Alarmierung sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers gelang dem Unbekannten die Flucht. Die weiteren Ermittlungen der Kripo Schweinfurt ergaben, dass der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus eingedrungen war. Dem couragierten Einsatz des Nachbarn ist es zu verdanken, dass der Einbrecher keine Beute machen konnte.



Zur Aufklärung der Tat wendet sich die Kripo Schweinfurt mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat gegen 21:00 Uhr eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Straße „Am Bauerngraben“ gesehen?

Wem ist im Ortsgebiet von Gochsheim ein ca. 180 cm großer Mann mit einer schwarzen Baseballmütze und einer schwarzen Jacke aufgefallen, der auf der Flucht vor der Polizei war?

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.