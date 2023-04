Unfall bei regennasser Fahrbahn - Rückstau über Kilometer im Feierabendverkehr

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein BMW ist am Mittwochnachmittag alleinbeteiligt auf der A3 ins Schleudern gekommen und in die Leitplanke geraten. Die Insassen sind unverletzt geblieben. Infolge der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

Dem Sachstand nach geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass der 23-jährige BMW-Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasst hatte und gegen 17:20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. In der Folge ist das Auto mit der Mittelleitwand kollidiert und in die Außenleitplanke gekracht, bevor der BMW zum Stehen kam. Das Fahrzeug war in Richtung Würzburg unterwegs.

Der 23-Jährige und sein 54-jähriger Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer sind ebenfalls nicht zu Schaden gekommen. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Infolge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten staute sich der Feierabendverkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Süden über mehrere Kilometer. Erst kurz nach 19:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Unfall beim Abbiegen - Zwei Personen leicht verletzt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Infolge mutmaßlicher Unachtsamkeit ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, bei dem ein Mann und eine Frau leicht verletzt wurden.

Gegen 16.30 Uhr wollte eine 59-jährige Audi-Fahrerin von der Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend nach links auf die Brückenauffahrt abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei einen entgegenkommenden VW und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die Fahrerin des Audis als auch der 60-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Beide sind vom Rettungsdienst versorgt worden

An beiden Fahrzeugen entstand deutlicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadensumme beläuft sich ersten Schätzungen nach auf deutlich über 20.000 Euro

Die Feuerwehr Miltenberg sicherte den Unfall ab und regelte den Verkehr. Für die Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen Sonntag, 00:00 Uhr, und Mittwoch, 15:00 Uhr, wurde versucht eine Scheune in der Gruberstraße aufzubrechen. Die Hütte gehört zu einem Garten eines dortigen Wohnanwesens. Der noch Unbekannte ist beim Versuch gescheitert und ohne Beute geflüchtet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 20:00 Uhr, kam es in der Röntgenstraße zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde ein brauner Opel Mokka an der linken Fahrzeugseite.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.