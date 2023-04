598. Klärung von zwei Raubdelikten; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ramersdorf/Neuperlach

-siehe Pressebericht vom 22.11.2022, Nr. 1831

-siehe Pressebericht vom 19.12.2022, Nr. 1984

Wie bereits berichtet kam es im Jahr 2022 zu zwei Raubdelikten im Zusammenhang mit Lebensmittelmärkten, die nun geklärt werden konnten.

Am Montag, 21.11.2022, gegen 17:45 Uhr, hatte ein damals noch unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Ramersdorf betreten und sich zunächst an der Kasse angestellt und Waren auf das Band gelegt. Als er diese erreichte, bedrohte er unvermittelt das Kassenpersonal mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro übergeben wurden, flüchtete der unbekannte Täter aus dem Geschäft und die Mitarbeiter verständigten unmittelbar die Polizei.

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 19:55 Uhr, hatte ein damals noch unbekannter Täter einen Supermarkt in Neuperlach betreten. Im Bereich der Kasse legte er zunächst Waren auf das Band. Als die Kassiererin die eingescannte Ware abkassieren wollte und sich die Kassenschublade öffnete, zeigte der Täter eine Schusswaffe vor. Er forderte die Kassiererin nun auf, den Inhalt des Kasseneinschubs auf den Tresen zu legen. Schließlich entnahm er selbständig das Bargeld im Wert von mehr als tausend Euro aus der Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden zeitnah vom Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München übernommen. Im Laufe dieser nun sehr umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 34-jährigen bei der Polizei bereits bekannten Münchner. Über die zuständige Staatsanwaltschaft München I wurde nun ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt. Zudem konnte ein Haftbefehl für ihn erlassen werden. Der 34-Jährige konnte schließlich am Dienstag, 12.04.2023 in einer Wohnung in München durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Durchsuchungen konnte Beweismaterial, u. a. eine Softairpistole, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 34-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

599. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuhausen

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 03:30 Uhr, befand sich ein 31-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einem Hotel in der Landshuter Allee. Dort geriet er mit dem anwesenden Hotelpersonal verbal in Streit. Dabei zeigte er Gesten mit Bezug zur NS-Zeit und beleidigte sein Gegenüber ausländerfeindlich. Da sich der Streit im weiteren Verlauf wieder beruhigte, wurde zunächst keine Polizei hinzugezogen.

Am Abend desselben Tages wurde der 31-Jährige erneut aggressiv dem Hotelpersonal gegenüber. Diesmal wurde die Polizei verständigt.

Der 31-Jährige war stark alkoholisiert und wurde von den Einsatzkräften zu einer Polizeiinspektion gebracht. Er wurde schließlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Beleidigung angezeigt.

Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde er nach Beendigung aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.

600. Schwerer Betriebsunfall mit Todesfall – Stockdorf

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 13:40 Uhr, stürzte ein 22-jähriger ungarischer Handwerker mit Wohnsitz im Landkreis München auf einer Baustelle von einem Gerüst. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den herbeigerufenen Notarzt verstarb der 22-Jährige aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) der Münchner Kriminalpolizei.

601. Verkehrsunfall; Radfahrer schwer verletzt – Altstadt

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz mit einem Pkw Fiat auf der Brienner Straße stadtauswärts. An der Einmündung zum Admiralplatz wollte sie nach links in diesen abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad auf der Brienner Straße stadteinwärts.

Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, woraufhin die 63-jährige Radfahrerin stürzte und sich dabei schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

602. Einbruch in Lottogeschäft – Obergiesing

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 00:50 Uhr, beobachteten Zeugen, wie mehrere unbekannte Täter, gewaltsam an der Eingangstüre eines Lotto-Geschäftes hantierten und diese dabei beschädigten. Die Zeugen verständigten sofort den Notruf der Polizei, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter. Es wurden Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, sowie mehrere (E-)Zigaretten entwendet. Außerdem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 11.04.2023, zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr, im Bereich August-Kent-Platz und S-Bahnhof Fasangarten (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

603. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Lochhausen

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 31-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw VW auf der Lochhausener Straße in Richtung Gröbenzell. Gleichzeit fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw die Lochhausener Straße in Richtung A 99.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam die 31-Jährige mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lkw. Hierbei wurden beide Fahrer verletzt. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die 31-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr für mehrere Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.