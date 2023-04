BAYREUTH. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen Einbrecher in einen Bayreuther Supermarkt ein und stahlen dort eine große Menge Zigaretten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstagabend nach Ladenschluss bis zum Aufsperren am Mittwochmorgen machten sich Einbrecher an einem Einkaufsmarkt in der Carl-Burger-Straße in Bayreuth zu schaffen. Sie zerstörten im Eingangsbereich eine Glasscheibe und verschafften sich so Zutritt. Nach dem Eindringen hatten sie es auf die Tabakwaren abgesehen und stahlen Zigaretten im Wert von rund 500 Euro. Ein noch größerer Schaden entstand durch das gewaltsame Eindringen der Einbrecher. Die Reparaturkosten werden auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat von Dienstagabend bis Mittwochmorgen im Bereich des Einkaufsmarktes in der Carl-Burger-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kripo in Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.