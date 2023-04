WÜRZBURG/STEINBACHTAL. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drang ein bislang unbekannter Dieb in eine Physiotherapiepraxis ein und machte sich im Anschluss an die Tat mit Bargeld und weiterem Diebesgut wieder aus dem Staub. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 19:40 Uhr und 06:15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über das Fenster einer Physiotherapiepraxis in der Mergentheimer Straße in die Räumlichkeiten ein. Der Einbrecher entnahm Bargeld in Höhe eines geringen dreistelligen Betrages und entwendete weitere Gegenstände, darunter einen Pullover und Schlüssel. Mit Beute im Gesamtwert von rund 350 Euro verließ der Unbekannte den Tatort wieder. Sachschaden war an dem Fenster nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.