Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München, der Staatsanwaltschaft Kempten und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

KEMPTEN/MÜNCHEN. Am 17.11.1990 kam es in den frühen Morgenstunden in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Füssener Straße in Kempten zu einem großflächigen Brandgeschehen. Von 26 Personen, welche sich in dem Gebäude aufhielten, konnten sich viele nur noch mit einem Sprung aus den Fenstern im ersten bzw. zweiten Stock unter Hinzuziehung zum Teil erheblicher Verletzungen retten. Ein 5 Jahre alter Junge erlitt eine schwere Rauchvergiftung, an der er im Krankenhaus verstarb.

Die im Jahr 2020 vollständig neu aufgerollten, bei der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus (ZET), umfangreich durchgeführten Ermittlungen wurden nunmehr eingestellt. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden; die Ursache für das Brandgeschehen ließ sich nicht klären.

Die gesamte Pressemeldung finden Sie als PDF-Datei im Anhang.

Medienkontakt:

Generalstaatsanwaltschaft München

Telefon: 089/5597-4471/4520

E-Mail: pressestelle@gensta-m.bayern.de