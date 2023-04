GÖRISRIED. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 12.04.2023, gegen 18:15 Uhr, am nördlichen Ortseingang von Görisried. Ein Pkw-Fahrer verlor hierbei, aufgrund bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und anschließend in eine angrenzende Lagerhalle. Der Mann wurde in schwer verletztem Zustand in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Im Rahmen des Einsatzes war neben mehreren Polizeistreifen und dem Rettungsdienst auch der Polizei-/ und der Rettungshubschrauber eingesetzt. (PI Marktoberdorf)

