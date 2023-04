NEUSTADT AN DER DONAU/B299. Am Mittwoch, 11.04.2023, ereignete sich um ca. 15:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B299 auf Höhe Mühlhausen.

Die 59-jährige Fahrerin eines Seat Altea, aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, die in Richtung Neustadt a.d. Donau unterwegs war, stieß mit einem ihr entgegenkommenden Sattelzug, der in Richtung Siegenburg unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die Pkw-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 44-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde nur leicht verletzt und konnte nach einer kurzen Untersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus bereits wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer ungefähren Gesamthöhe von 100.000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein unfallanalytisches und technisches Gutachten beauftragt. Die Unfallstelle ist für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrslenkung übernehmen die eingesetzten Feuerwehren Mühlhausen und Neustadt a.d. Donau.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Mainburg, Tel.: 08751/8633-0