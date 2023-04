MEMMINGEN. Im Laufe des Mittwochnachmittags kam es in einer Memminger Recycling-Firma für Kunststoffe zu einer Verpuffung. Im Bereich eines Kunststoffsilos kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand mit mehreren Verpuffungen. Die Feuerwehr Memmingen ist mit weit über 50 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Rettungswägen und dem Einsatzleiter Rettungsdienst im Einsatz. Im Laufe der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch eine Verpuffung mittelschwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Mitarbeiter der betroffenen Firma kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden. Die Feuerwehr schließt eine Gefahr für die Umgebung aus. Durch die starke Rauchentwicklung kommt es in der näheren Umgebung dennoch zu Sicht- und Geruchsbelästigungen. Anwohner sollten vorsichtshalber ihre Fenster geschlossen halten. Die Schadenshöhe wird momentan auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen geführt. (PI Memmingen / Einsatzzentrale Schwaben Süd/West)

