NEU-ULM. Am 05.04.2023, gegen 14:15 Uhr, durchsuchte eine Einsatzgruppe der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm aufgrund von Erkenntnissen aus einem anderweitigen Verfahren die Wohnung eines 23-jährigen Mannes in der Neu-Ulmer Innenstadt. Beim Betreten der Wohnung stellten die Beamten Marihuanageruch fest und beschlagnahmten im Rahmen der Durchsuchung Betäubungsmittel Kokain, Amphetamin und Haschisch im dreistelligen Grammbereich. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zudem ein sogenanntes Butterfly-Messer griffbereit in dessen Hosentasche. Er wurde vorläufig festgenommen und am vergangenen Donnerstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den Mann wird nun wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Bei einem in der Wohnung befindlichen Bekannten des Mannes, einem 21-Jährigen, konnten ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er führte eine geringe Menge Haschisch und Marihuana mit, welche sichergestellt wurde. In diesem Fall wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. (ZED NU/KPI Neu-Ulm)