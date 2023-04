0685 - Brummi mit mangelhaft gesicherten Betonteilen unterwegs

Edenbergen - Am Donnerstagvormittag (06.04.2023) wurde durch die Schwerlast- und Gefahrgut - Streife der Verkehrspolizei Augsburg auf der A8 ein Sattelzug, beladen mit einem Kran samt Betongewichten (insgesamt ca. 24 t Gesamtgewicht), kontrolliert.

Den Beamten fiel dabei auf, dass der Kran und die Betonteile mangelhaft gesichert waren. Das Hauptgewicht war ungleichmäßig verteilt, sodass die Ladung bei Fahrmanövern verrutschen oder sogar herabfallen hätte können. Zudem wurden auch zum Teil verschlissene Spanngurte verwendet.

Der Sattelanhänger wurde bei einer Spezialfirma nachgesichert, sodass er nach Bezahlung einer Geldbuße seine Fahrt fortsetzen konnte.

0686 – Unfall mit vier Leichtverletzten

Friedberg – Am gestrigen Dienstag (11.04.2023) ereignete sich auf dem Chippenham-Ring ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Dabei wurden vier Insassen leicht verletzt.

Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 42-jährige Skoda-Fahrerin nahe der Kreuzung Bressuire-Ring auf ein verkehrsbedingt vor ihr wartendes Fahrzeug auf. Dieses wurde durch den Aufprall auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. An den vier Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweise durch die Feuerwehr gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

0687 - Erneuter Dieseldiebstahl scheitert

Höchstädt - In der Zeit vom 10.04.2023, 12.00 Uhr auf den 11.04.2023, 03.00 Uhr wurde erneut ein Lkw angegangen, der in der Deisenhofer Straße abgestellt war. Dabei wurde der Tankdeckel gewaltsam geöffnet und der Tank verkratzt. Da der Tank jedoch zur Tatzeit nicht gefüllt war, gingen die Diebe leer aus. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

0688 - Trunkenheitsfahrt festgestellt

Dillingen - Am 11.04.2023 gegen 14.20 Uhr wurde in der Großen Allee ein 44-jähriger Ford-Fahrer festgestellt, der bei laufendem Motor in seinem Pkw eingeschlafen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Einen Alkoholtest verweigerte der 44-Jährige, daher musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Da er im Verlauf die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen.