FORCHHEIM. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte eine Gartenhütte im Gemeindeteil Burk vollständig aus. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging gegen 3.15 Uhr der Notruf über den Brand einer Gartenhütte bei der Integrierten Leitstelle ein. Die Hütte befindet sich auf einem Flurstück, welches in der Verlängerung der Straße „Am Ries“ und unterhalb der „Pfarrer-Bauer-Straße“ gelegen ist. Rund 30 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren rückten daraufhin zum Brandort an. Es gelang ihnen schnell, die Flammen zu löschen und somit ein Übergreifen auf das restliche Grundstück zu verhindern. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Bamberg nahmen vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache auf.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Ries“ bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.