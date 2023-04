STRAUBING. In der Nacht am 12.04.2023 soll eine 38-jährige Angestellte einer Spielothek in der Straubinger Innenstadt von zwei bislang unbekannten Männern mit einem Messer attackiert worden sein, nachdem sich diese über eine Seitentür Zugang zur Spielothek verschaffen wollten. Die beiden Männer flüchteten unerkannt, die Angestellte wurde leicht verletzt.

Um 02.29 Uhr rief die 38-Jährige den Notruf der Polizeieinsatzzentrale. Mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen und einem Polizeihubschrauber wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Straubing eine sofortige Fahndung eingeleitet, die bislang ohne Ergebnis verlief.

Die Angestellte der Spielothek wurde vor Ort erstversorgt und leicht verletzt vorsorglich in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

