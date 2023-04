LKR. KITZINGEN. Gleich zwei Schnellrestaurants sind am frühen Dienstagmorgen Opfer von Einbrechern geworden. Während die Täter in Kitzingen Bargeld erbeuten konnten, gingen sie in Dettelbach leer aus. Zur Aufklärung der Taten sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen.

Einen merkwürdig verbrannten Geruch nahm am Dienstagmorgen eine Mitarbeiterin des Schnellrestaurants in der Repperndorfer Straße in Kitzingen wahr, als sie das Geschäft betrat. Kurz darauf stellte sie fest, dass in der Nacht eingebrochen worden war. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass gegen 04:30 Uhr vier Täter gewaltsam in das Restaurant eindrangen und sich bis 05:45 Uhr an dem Tresor zu schaffen machten. Der dabei verwendete Winkelschleifer hatte den von der Mitarbeiterin bemerkten Geruch verursacht. Mit ihrer Beute machten sich die Täter schließlich unerkannt aus dem Staub und hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

In der gleichen Nacht war es gegen 03:30 Uhr zu einem ähnlichen Einbruch in ein Schnellrestaurant am Mainfrankenpark in Dettelbach gekommen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben hier bislang, dass drei Täter in das Geschäft eingedrungen waren und sich dort vermutlich auf die Suche nach Bargeld machten. Dabei brachen sie mehrere Türen im Innenraum sowie die Tür des Hinterausganges auf. Ohne Beute gemacht zu haben, konnten die Täter unerkannt fliehen. Bei der Tat richteten die Männer nicht unerheblichen Sachschaden an. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird nun von der Kripo Würzburg geprüft, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im jeweiligen Tatzeitraum in Kitzingen oder im Mainfrankenpark in Dettelbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.