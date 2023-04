NÜRNBERG. (447) Am frühen Mittwochmorgen (12.04.2023) bedrohte ein 18-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt Polizeibeamte unter Vorhalt eines Messers. Er wurde festgenommen und an eine Fachklinik überstellt.



Als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gegen 01:30 Uhr eine Personengruppe im Bereich des Frauentorgrabens kontrollierten, löste sich ein 18-Jähriger von seinen Begleitern und zog ein Messer. Anschließend hielt er es in Richtung der Streife und bedrohte diese damit. Erst nachdem die Beamten ihre Dienstwaffen zogen, legte er sein Messer nach mehrmaliger Aufforderung beiseite. Ein nach der Festnahme des Mannes durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Im Laufe der Bearbeitung stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige seit dem Vortag aus einer Fachklinik in Ansbach vermisst wurde und brachten ihn dorthin zurück.

Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt