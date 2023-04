589. Politisch motivierte Schmierschriften – Berg am Laim

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.03.2023, und Donnerstag, 06.04.2023, beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter das Treppenhaus eines Supermarktes im Bereich der Echadinger Straße. Es wurden polizeifeindliche Äußerungen, ein antisemitischer Schriftzug, sowie Symbole mit Bezug zur NS-Zeit angebracht.

Der Sachschaden kann bis dato nicht beziffert werden.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Echadinger Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

590. Politisch motivierte Schmierschriften – Bogenhausen

Am Samstag, 08.04.2023, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Herschel-Straße. Mit einem blauen Filzstift wurde ein Symbol mit Bezug zur NS-Zeit angebracht. Die Schmierereien wurden bereits durch den Hauseigentümer entfernt.

Der Sachschaden beläuft sich auf über einhundert Euro.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Friedrich-Herschel-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

591. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Milbertshofen

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 11:30 Uhr, konnten zwei Zeugen auf der Riesenfeldstraße auf offener Straße beobachten, wie ein Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm. Einer der beiden Zeugen verständigte den Polizeinotruf. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 33-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München an der Tatörtlichkeit nur mit Unterhosen bekleidet antreffen und festnehmen.

Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde der 33-Jährige wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

592. Raub – Altstadt

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 21:15 Uhr, befanden sich eine 52-Jährige aus dem Landkreis Straubing und ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in Hof als Touristen in der Maximilianstraße in München. Auf Höhe der Residenzstraße wurde die 52-Jährige von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Dieser riss nun an ihrer Handtasche.

Die 52-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und der unbekannte Täter konnte mit der Handtasche flüchten. Ein unbeteiligter Zeuge rannte dem unbekannten Täter hinterher. Der Täter entnahm den Geldbeutel aus der Handtasche und ließ die Handtasche anschließend fallen.

Durch den Raubüberfall erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 1,70 m - 1,80 m groß, schlank, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, dunkle Winterjacke, dunkle Hose



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maximilianstraße, Residenzstraße, Odeonsplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

593. Zwei Fälle der Sachbeschädigung durch Brandlegung – Neuperlach und Riem

Fall 1:

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 04:00 Uhr, konnte ein Zeuge im Bereich des Otto-Hahn-Rings in Neuperlach ein Fahrrad feststellen, welches durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden war. Anschließend verständigte er den Notruf der Polizei.

Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es weder Hinweise auf den unbekannten Täter noch auf den Eigentümer des Fahrrads.



Fall 2:

Ebenfalls am Dienstag, 11.04.02023, gegen 23:15 Uhr, beobachteten Zeugen, wie mehrere Personen auf einem Abenteuerspielplatz in der Ingeborg-Bachmann-Straße in Riem einen Stuhl in Brand setzten. Die Zeugen verständigten den Notruf der Polizei woraufhin die Täter flüchteten.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Der brennende Stuhl konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen gelöscht werden.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:



Fall 1:

Wer hat am Dienstag, 11.04.2023, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, im Bereich Otto-Hahn-Ring, Carl-Wery-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Fall 2:

Wer hat am Dienstag, 11.04.2023, zwischen 22:45 Uhr und 23:45 Uhr, im Bereich Ingeborg-Bachmann-Straße, Astrid-Lindgren-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Mutter-Teresa-Straße, Heinrich-Böll-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

594. Fahrradsturz aufgrund Erkrankung; Person verstorben – Grünwald

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 55-jähirger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Fahrrad auf der Eichleite in Grünwald.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel er auf Hausnummer 5 aufgrund einer akuten internistischen Erkrankung von seinem Fahrrad auf die ansteigende Böschung und blieb dort regungslos liegen. Nach Reanimation vor Ort wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Unfallaufnahme und die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

595. Festnahme nach versuchtem Einbruch in ein Geschäft – Milbertshofen

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 02:15 Uhr, konnte ein 46-jähriger Geschäftsinhaber mit Wohnsitz in Hamburg beobachten, wie ein Unbekannter die Schiebetür zu seinem Geschäft aufdrückte und dort hineinging. Er verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110. Daraufhin wurden mehr als zehn Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte ein 28-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden. Er versuchte noch zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit gefasst und vorläufig festgenommen werden. An der Tatörtlichkeit erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung durch die Münchner Kriminalpolizei.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der 28-Jährige befindet sich nun In Untersuchungshaft.

596. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage – Solln

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer mutmaßlichen Bedrohung eines 32-jährigen Mietwagenfahrers durch einen bislang unbekannten Fahrgast. Der Unbekannte hatte hier eine Schusswaffe während der Fahrt vorgezeigt. An der Zieladresse in Solln angekommen, verließ er, nachdem er die Schusswaffe in seiner Jackeninnentasche versteckte, den Mietwagen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Aufgrund dieser Situation verständigte der 32-Jährige die Polizei über den Notruf 110.

Es wurden umgehend mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit der Zieladresse entsandt. Vor Ort konnte der Fahrgast nicht mehr angetroffen werden.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Münchner Polizei konnte letzendlich ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt werden. Durch die Münchner Kriminalpolizei konnte in er Folge ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt werden.

Gegen 20:30 Uhr konnte der 45-Jährige durch Spezialkräfte der Polizei in seiner Wohnung gesichert werden. Während des Zugriffs kam es zu einer erneuten Bedrohung des 45-jährigen Tatverdächtigen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten mit einer Schreckschusswaffe.

Bei der Festnahme wurde weder der Tatverdächtige noch einer der eingesetzten Polizeibeamten verletzt.

Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte in der Wohnung des 45-Jährigen eine weitere Waffe sowie dazugehörige Munition aufgefunden werden. Bei beiden Waffen handelt es sich um sogenannte PTB (Schreckschuss-) Waffen. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen Bedrohung zum Nachteil des Mietwagenfahrers sowie Bedrohung zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten und Verstößen nach dem Waffengesetz ermittelt.

Er wurde anschließend durch die Polizei in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

597. Streitigkeit endet in Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 15:20 Uhr, gerieten am Sendlinger-Tor-Platz ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München und zwei 15-Jährige (männlich und weiblich) ebenfalls mit Wohnsitzen in München in Streit. Der Streit eskalierte in eine tätliche Auseinandersetzung, in dem der 56-Jährige dem 15-Jährigen mit der Hand gegen die Brust schlug.

In dem darauffolgenden Handgemenge mit dem 15-Jährigen ging der 56-Jährige zu Boden und wurde von diesem ins Gesicht getreten. Die weibliche Jugendliche schüttete anschließend Wasser über den 56-Jährigen.

Unbeteiligte Zeugen trennten die beiden Parteien, woraufhin sich die beiden 15-Jährigen in Richtung Sendlinger Tor entfernten. Mehrere unbeteiligte Zeugen konnten diesen Vorfall beobachten und verständigten die Polizei über den Notruf 110.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten aufgrund Zeugenhinweisen die beiden Jugendlichen antreffen und vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen wurden zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion verbracht und nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Durch die Tritte ins Gesicht wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen die beiden 15-Jährigen wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen einer wechselseitigen Körperverletzung gegen den 56-Jährigen.