BAD GÖGGING, LKR. KELHEIM. Gestern (11.04.2023) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Geschäft in einer Ladenzeile im Kurpark mitgeteilt. Unbekannte haben sich vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 31.03.2023 und Dienstag, 11.04.2023 gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft. Die Kripo Landshut bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachdem der oder die Täter im Gebäude waren, haben sie einen Tresor aufgebrochen und daraus Gold, Münzen und Silberschmuck entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Heiligenstädter Straße/Zur Limestherme verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 12.04.2023, 08.45 Uhr