OSTERHOFEN/ALTENMARKT, LKR. DEGGENDORF. Am 11.04.2023 um 13.41 Uhr wurde über die ILS ein Brand eines Dachstuhles in Altenmarkt mitgeteilt. Personen befanden sich zu keiner Zeit in Gefahr.

Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Brand im Bereich der Terrasse ausgebrochen sein und griff schließlich auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Die Bewohner des Hauses im südlichen Gemeindebereich konnten das Haus alle selbstständig verlassen. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Die Ermittlungen zum Brandfall vor Ort wurden vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen können insbesondere zur Brandursache und zur Schadenshöhe keinerlei Auskünfte getroffen werden, ebenso wenig inwieweit das Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde.

