STRAUBING. In den frühen Morgenstunden am 09.04.2023 um 04.20 Uhr gerieten zwei Männer, 21 und 28 Jahre alt, in einer Wohnung in der Nähe des Bahnhofes zunächst verbal in Streit. Schließlich verletzten sich beide mit einer Flasche und mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Nach einem verbalen Streit soll der 28-jährige mit einer Flasche gegen den Kopf des 21-Jährigen geschlagen haben. Der 21-Jährige soll nun die zerbrochene Flasche aufgenommen und seinen Kontrahenten damit im Bauchbereich verletzt haben. Der 21-jährige Mann musste mit einer Verletzung am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert werden, ebenso der 28-Jährige. Dieser erlitt mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper. Lebensgefahr bestand allerdings nicht.

Die Ermittlungen zum Verdacht der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen der beiden Männer wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweistelle Straubing übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten entlassen bzw. befanden sie sich noch in stationärer Behandlung. Beide müssen sich nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Veröffentlicht: 11.04.2023, 15.25 Uhr