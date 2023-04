WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Am Ostermontag hatte der Brand eines Carports in Weismain hohen Sachschaden verursacht. Das angrenzende Wohnhaus konnten die eingesetzten Feuerwehren noch retten.

Am vergangenen Ostermontag, gegen 20.15 Uhr, entdeckte ein 84-jähriger Hausbewohner den Vollbrand seines angrenzenden Carports und wählte den Notruf. Die alarmierten Feuerwehren aus Weismain und dem Umland waren schnell in der Schönfelder Straße am Einsatzort und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Die Flammen hatten inzwischen auf das freistehende Einfamilienhaus übergegriffen und den Dachstuhl beschädigt. Durch das beherzte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte das Feuer am Haus noch eingedämmt werden. Für das Carport war es allerdings bereits zu spät und es brannte komplett ab. Da die Brandursache noch ungeklärt ist, haben Brandermittler der Kriminalpolizei aus Hof die Untersuchungen aufgenommen. Glücklicherweise blieben Bewohner und Einsatzkräfte unverletzt. Der entstandene Sachschaden reicht nach erster Schätzung bis in den sechsstelligen Eurobereich.