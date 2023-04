WÜRZBURG / SANDERAU. Auf frischer Tat konnte die Würzburger Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen mutmaßlichen 20-jährigen Einbrecher vorläufig festnehmen. Dem Sachstand nach drang er gewaltsam in eine Pizzeria ein und machte sich auf die Suche nach Bargeld. Einem weiteren Täter gelang die Flucht.



Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 02:17 Uhr bemerkt, wie zwei Personen versuchten, gewaltsam in die Pizzeria Am Exerzierplatz einzubrechen und sofort die Polizei informiert. Dank der schnellen Alarmierung konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger nach kurzer Flucht von Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vor Ort festgenommen werden. Einem weiteren Tatverdächtigen gelang trotz intensiver Fahndung die Flucht.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach stehen die Männer in dem Verdacht, in das Restaurant eingebrochen zu sein und sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen gemacht zu haben. Mit einer kleineren Menge Bargeld versuchten sie schließlich zu fliehen.



Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und prüft nun auch, ob der 20-Jährige für weitere Einbrüche im Stadtgebiet in der jüngeren Vergangenheit infrage kommen könnte. Im Zuge der Ermittlungen gerieten auch zwei 17-Jährige in den Fokus der Kriminalpolizei. Inwieweit sie mit den Taten im Zusammenhang stehen, wird nun ebenfalls geprüft.