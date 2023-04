GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. In der Nacht zum Ostersonntag (09.04.2023) eskalierte ein Familienstreit. Der 43-jährige Familienvater erlitt dabei Verletzungen, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zugefügt. Im dringenden Tatverdacht steht seine 18-jährige Tochter, die zunächst vorläufig festgenommen wurde.

Über die ILS wurde die Polizeiinspektion Straubing am Ostersonntag gegen Mitternacht über einen verletzten Mann in einer Wohnung im nordöstlichen Stadtbereich informiert. Der Mann war ansprechbar und nicht lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort sowohl einen 50-Jährigen Mitbewohner als auch die 18-jährige Tochter des Verletzten und deren 20-jährigen Lebensgefährten feststellen. Die Beteiligten waren alle erheblich alkoholisiert. Weder der Geschädigte noch die anderen Beteiligten äußerten sich zu einem möglichen Tathergang. Sowohl die 18-jährige Tochter als auch ihr Lebensgefährte wurden zunächst vorläufig festgenommen. Der 43-Jährige wurde nach Erstversorgung seiner Verletzungen im Oberkörperbereich, die mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zugefügt wurden, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing übernommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist die 18-jährige Tochter dringend tatverdächtig, ihren Vater mit einem spitzen Gegenstand verletzt zu haben. Ihr 20-jähriger Lebensgefährte wurde entlassen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen die Tochter beantragt. Dieser wurde am Ostermontag, 10.04.2023, im Rahmen einer Vorführung am zuständigen Amtsgericht in Regensburg von der Ermittlungsrichterin nicht erlassen. Die 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen dauern an.

