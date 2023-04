OCHSENFURT, LKR WÜRZBURG. Am Sonntagabend stellten Beamte der Polizei Ochsenfurt im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel sicher. Ein Taxifahrer war zu schnell unterwegs. Das wurde dem Fahrgast zum Verhängnis. Er hatte Rauschgift bei sich, wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 21:00 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Dr.-Martin-Luther-Straße durch. Ein Taxi war dabei zu schnell unterwegs und wurde in der Folge angehalten. Bei der Kontrolle stieg den Beamten schließlich der Geruch von Marihuana in die Nase, der von dem 23-jährigen Fahrgast ausging. Bei dem Mann entdeckte die Streife Cannabis und auch Amphetamin. Die Polizisten nahmen den Fahrgast daher vorläufig fest und verbrachten ihn zur Polizeidienststelle. Der Taxifahrer war offensichtlich ahnungslos darüber, was der 23-Jährige bei sich hatte.

Bei einer in der Folge von der Staatsanwaltschaft Würzburg angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen endeckten die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel und weitere Beweismittel. Insgesamt konnte die Polizei mehrere hundert Gramm Rauschgift sicherstellen.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete die Vorführung des Beschuldigten beim Ermittlungsrichter an. Dieser erließ am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-jährigen Beschuldigten, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, insbesondere zur Herkunft des Rauschgifts und möglichen weiteren Tatbeteiligten.