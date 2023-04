BAB A6, PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Karsamstag stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus ein Auto sicher, nachdem sie bei einer Kontrolle Unregelmäßigkeiten feststellten. Offenbar war der PKW zurvor in Großbritannien entwendet worden.

Am vergangenen Samstag, 8. April 2023, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der A 6 bei Pleystein ein Auto mit britischer Zulassung, das in Fahrtrichtung Tschechien unterwegs war. Am Steuer saß ein 32-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in Deutschland. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Schleierfahnder Ungereimtheiten fest und überprüften das Auto daraufhin näher. Hierbei erkannten sie, dass das Auto Ende März in Großbritannien als gestohlen gemeldet wurde. Im Auto fanden die Fahnder weitere gestohlene Kennzeichen auf.

Das Auto samt Inhalt wurde daraufhin sichergestellt und der 32-Jährige muss sich nun wegen u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschugn und des Kennzeichenmissbrauchs verantworten.