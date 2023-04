AMBERG. Frische Putzarbeiten machte eine unbekannte Person am Ostermontag zunichte, indem sie Hakenkreuze einritzte. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag, 10. April 2023, gegen 17.30 Uhr ritzte eine unbekannte Person in der Schiffbrückgasse zwei Hakenkreuze in frisch aufgetragenen Außenputz eines Lokals. Die Größen der verbotenen Symbole betrugen etwa 20x20 cm. Die exakte Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und der Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 09621/890-0 um sachdienliche Zeugenhinweise.