AMBERG. Eigentlich waren die Beamten der PI Amberg zur Vollstreckung eines Haftbefehls gekommen, doch dabei fanden sie überraschend Drogen im dreistelligen Grammbereich.

Am Karsamstag, 8. April 2023, gegen 11.15 Uhr vollzogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Amberg einen Haftbefehl bei einem 22-Jährigen im Stadtgebiet. An der Türe drang ein deutlich wahrnehmbarer Geruch von Betäubungsmitteln aus der Wohnung, woraufhin diese durchsucht wurde. Dabei konnte Marihuana im dreistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Utensilien in der Wohnung begründen den Verdacht des Drogenhandels. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet, welche von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen wurden. Den ursprünglichen Haftbefehl konnte der Mann im Übrigen durch Zahlung abwenden.