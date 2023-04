REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines versuchten Wohnungseinbruchs. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Karsamstag im Stadtnorden.

Am Samstag, 8. April 2023, gegen 3 Uhr war eine junge Frau bei ihren Eltern in der Aussiger Straße zu Besuch. Während das Elternpaar schlief, hörte die junge Frau Geräusche an der Wohnungstüre, der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Sie sah nach und entdeckte dabei im Gang der Wohnung einen ca. 180 cm großen Mann mit dunkler Jacke und übergezogener Kapuze, der nach der Begegnung über die geöffnete Wohnungstüre flüchtete. Der Vorfall wurde erst in den darauffolgenden Mittagsstunden der Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.