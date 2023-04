REGENSBURG. Am 10. April 2023 wurden in den frühen Morgenstunden an drei öffentlichen Plätzen in Regensburg Graffitis festgestellt. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Am Bismarckplatz, am Domplatz und am Neupfarrplatz haben bislang unbekannte Täter die Wände öffentlicher Gebäude mit großen Graffiti-Schriftzügen politischen Inhalts besprüht. Hierbei verwendeten sie rote Farbe. Die Schriften waren bis zu 20 Meter breit und circa 1,5 Meter hoch. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesen drei Fällen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung der Taten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.