582. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 10.04.2023, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW Golf die Balanstraße in Richtung Ständlerstraße. Auf Höhe der Zellerhornstraße wollte er nach links abbiegen. Eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München fuhr gleichzeitig mit einem Fahrrad die Balanstraße in Richtung Chiemgaustraße.

Als der 22-Jährige abbog, kam es dabei zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Kopfverletzungen) und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Einen Fahrradhelm hatte die 60-Jährige nicht getragen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

583. Versuchter Raub auf Tankstelle; Festnahme eines Tatverdächtigen – Putzbrunn

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 22:20 Uhr, konnte ein 40-jähriger Angestellter einer Tankstelle über die dortige Videoanlage beobachten, wie ein bis dato unbekannter maskierter Täter versuchte, über den Haupteingang die Tankstelle zu betreten. Diese war bereits vorher durch den Angestellten verriegelt worden. Der 40-Jährige konnte in der Hand des Täters eine Schusswaffe erkennen.

Der 40-Jährige verständigte telefonisch den Notruf der Polizei, woraufhin der Täter Schüsse in die Luft abgab und flüchtete. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifen der Polizei konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte bei dem 18-Jährigen mit Wohnsitz in München eine Schreckschusspistole aufgefunden werden.

Der 18-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

584. Raub – Altstadt

Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 00:05 Uhr, lief ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zusammen mit seinem Freund, ebenfalls 16 Jahre alt und mit Wohnsitz im Landkreis München, über die Münchner Fußgängerzone. Dort trafen sie auf eine Gruppe von vier Jugendlichen. Nach einem anfänglichen Streit wurde der 16-Jährige von einem aus der Gruppe geschlagen und es wurde ihm sein Handy weggenommen. Danach flüchteten die Jugendlichen.

Der 16-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110 und es wurden direkt mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Im Nahbereich des Tatortes konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München angetroffen und festgehalten werden. Das geraubte Handy hatte er nicht bei sich.

Der 14-jährige Tatverdächtige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und dort nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen seinem Vater übergeben.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchener Kriminalpolizei.

585. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch – Unterhaching

Am Montag, 10.04.2023, gegen 18:30 Uhr, bemerkte ein 85-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zwei Jugendliche, wie diese gerade dabei waren in sein Haus einzubrechen. Er konnte einen von beiden festhalten und verständigte den Polizeinotruf 110. Es wurden direkt mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt.

Bei dem festgehaltenen Jugendlichen handelte es sich um einen 13-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Im Zuge der Fahndung konnte auch der zweite Tatverdächtige, ein 12-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, angetroffen werden. Beide Tatverdächtige wurden zur zuständigen Polizeiinspektion verbracht und dort nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen den Sorgeberechtigten übergeben.

Am angegangenen Einfamilienhaus erfolgte eine Spurensicherung durch die Kriminalpolizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

586. Drei Schnellfahrer – Mittlerer Ring

Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 00:00 Uhr, bemerkten zivile Beamte der Münchner Verkehrspolizei drei Pkw die den Mittleren Ring mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung befuhren. Die Beamten fuhren den Fahrzeugen nach und konnten bei allen drei Fahrzeugen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 100 km/h feststellen. Erlaubt sind in diesem Bereich des Mittleren Rings lediglich 50 km/h.

An den fest installierten Blitzern bremsten die Fahrzeugführer jeweils ab und fuhren mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an diesen vorbei. Unmittelbar nach den stationären Messgeräten beschleunigten die drei Fahrzeuge auf bis zu 120 km/h. Aufgrund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Die drei Pkw konnten im weiteren Verlauf angehalten und die Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei handelt es sich um zwei männliche und eine weibliche Fahrzeugführerin im Alter zwischen 21 und 23 Jahren mit Wohnsitzen in München und Landkreis Fürstenfeldbruck. Gegen alle drei wird ein Bußgeldbescheid in einem hohen dreistelligen Betrag ergehen. Des Weiteren erhalten alle drei Fahrzeugführer einen Eintrag in das Fahreignungsregister in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

587. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 65-Jährigen – Kleinhadern

-siehe Medieninformation vom 02.04.2023, Nr. 543

-siehe Medieninformation vom 04.04.2023, Nr. 552

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 31.03.2023, ein 65-Jähriger aus Kleinhadern vermisst. Er erschien nicht zu einem gemeinsamen Treffen mit seiner Tochter und ist seither verschwunden.

Am gestrigen Nachmittag, 10.04.2023, gegen 14:45 Uhr, wurde der 65-Jährige leblos durch einen Passanten in einem Waldstück nahe Gräfelfing aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) der Münchner Kriminalpolizei.

588. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 85-Jährigen – Laim

Ein 85-Jähriger aus München wird seit Sonntag, 02.04.2023, vermisst. An diesem Tag hatte er am Abend letztmalig Kontakt zu seinem Sohn per Whatsapp. Seitdem ist er weder telefonisch, noch schriftlich erreichbar – sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er soll gerne im Forstenrieder Park (Eichelgarten) spazieren gehen.

Beschreibung des Vermissten:

Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, schlank, trägt weiß/grau melierte Haare und ist Brillenträger. Über seine aktuelle Kleidung ist nichts bekannt. Üblicherweise hat er einen gepflegter Kleidungsstil mit Stoffhose/Jeans, i.d.R. dunkelblauer/schwarzer Mantel, festem Schuhwerk und Spazierstöcken.

Zeugenaufruf:

Wer hat den 85-Jährigen in der Zeit ab Sonntag, 02.04.2023, gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/046984/index.html