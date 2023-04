PASSAU. Am Samstag (08.04.2023) stellten Fahnder der Grenzpolizei Passau bei einer Fahrzeugkontrolle Diebesgut fest. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden festgenommen.

Ein Pkw VW, der in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten aufgefallen ist, wurde am Samstagnachmittag von Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich mehrere hochwertige Parfums im Gesamtwert von über 1.000€. Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und die beiden Tatverdächtigen, zwei 25-jährige Männer aus Georgien, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen die zwei Männer erging Haftbefehl.

Veröffentlicht am 11.04.2023, 11:45 Uhr