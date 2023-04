ZEIL AM MAIN, LKR. HAßBERGE. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch am vergangenen Mittwoch und bittet die Bevölkerung um Hinweise.



Zwischen 07:15 Uhr und 17:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch eine Balkontüre in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Link-Straße ein. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte auf der Suche nach Beute mehrere Räume und nahm einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag an sich. Der Dieb konnte mit seiner Beute unerkannt entkommen und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.