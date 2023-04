LANDSHUT. Unbekannte haben vergangenen Freitag, 07.04.2023, vermutlich in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 08.00 Uhr einen in der Hertzstraße abgestellten BMW M 5 entwendet.

Der schwarze BMW, mit einem Zeitwert von rund 35.000 Euro, war vor dem Anwesen des Eigentümers versperrt abgestellt. Der Halter ist im Besitz sämtlicher Fahrzeugschlüssel.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet nun um Zeugenhinweise. Wer am Freitag, 07.04.2023, etwa gegen 02.00 Uhr bis 08.00 Uhr morgens in der Hertzstraße, zwischen dem Auerweg und dem Ende der Hertzstraße (Wendehammer) verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 11.04.2023, 10:55 Uhr