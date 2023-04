WEIßENBURG. (441) Am Montagnachmittag (10.04.2023) kam es in Ellingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Motorradfahrerin verlor dabei ihr Leben.



Gegen 14:20 Uhr befuhr ein Pkw der Marke BMW die B2 aus Pleinfeld kommend in Richtung Weißenburg. Als er im Begriff war aus seiner Sicht nach links in Richtung Ellingen / Rosental abzubiegen, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin. Diese befuhr die Bundesstraße mit ihrem Kraftrad der Marke Kawasaki von Weißenburg kommend in Richtung Pleinfeld.

Durch den Zusammenstoß wurde die 49-jährige Motorradfahrerin von ihrem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ersthelfer versorgten die 49-Jährige umgehend und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, welche ohne Erfolg blieben. Ein mittels Rettungshubschrauber an die Unfallörtlichkeit geflogener Notarzt, konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die beiden Insassen des BMW, ein 52-Jähriger und ein 26-Jähriger, konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichtere Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe des Unfallgeschehens fingen die beiden beteiligten Fahrzeuge Feuer und brannten vollständig aus. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Weißenburg nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen. Hierbei wurde sie neben einem Gutachter auch von einer Polizeidrohne unterstützt.

Die Bundesstraße B2 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Sie wurde gegen 18:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt