RÖHRNBACH, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Montag, 10.04.2023, geriet gegen 16:00 Uhr der 20-jährige Lenker eines Pkw VW aus dem Lkr. Freyung-Grafenau, aus noch nicht abschließend verifizierter Ursache, auf der B 12 bei Röhrnbach in Fahrtrichtung Tschechien mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Pkw VW einer vierköpfigen Familie aus Lübeck kollidierte.

Trotz unmittelbar durch einen Ersthelfer eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die vier 39, 36, elf und fünf Jahre alten Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen, weswegen sie nach ärztlicher Versorgung vor Ort zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 60.000,- Euro.

Infolge des Unfalls war eine temporäre Vollsperrung der B 12 unabdingbar.

Veröffentlicht am 10.04.2023, 18:30 Uhr