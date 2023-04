575. Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle, flüchtet und kollidiert mit einem Dienstfahrzeug der Münchner Polizei – Schwabing

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 04:15 Uhr, sollte ein 39-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der mit einem Audi Pkw im Bereich der Ständlerstraße Ecke Aschauer Straße unterwegs war, von einer uniformierten Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 39-Jährige befand sich zu dieser Zeit alleine im Fahrzeug. Auf Anhaltesignale zeigte er keine Reaktion. Der 39-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund dessen wurden bei der Nachfahrt mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen.

Bei seinem Fluchtversuch fuhr er zunächst in Richtung Heinrich-Wieland-Straße und anschließend über den Nockherberg weiter Richtung stadteinwärts. Die Fahrtstrecke führte anschließend durch die komplette Münchner Innenstadt. Hierbei überschritt er mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit, missachtete rote Ampeln und überfuhr einen Gehweg. Zeitweise beschleunigte der 39-Jährige sein Fahrzeug auf bis zu 150 km/h.

Nachdem der 39-Jährige die Leopoldstraße stadtauswärts fuhr, gelang es den Polizeibeamten den Pkw anzuhalten und so eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu unterbinden. Bei der Anhaltung in der Leopoldstraße auf Höhe Schenkendorfstraße kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Dienstfahrzeug der Polizei. Hierdurch wurden beide beteiligte Fahrzeuge leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Bei der Nachfahrt und Anhaltung wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es waren über 20 Streifen eingesetzt.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ebenso wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie der Pkw zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Der 39-Jährige wurde zwischenzeitlich wieder entlassen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

576. Größerer Polizeieinsatz anlässlich lautstark feiernder Fußballfans – Marsfeld

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 21:40 Uhr, erhielt die Münchner Polizei von Angestellten einer Gaststätte in der Arnulfstraße den Hinweis, dass sich ca. 200 VfL-Osnabrück-Fußballfans in deren Gaststätte aufhielten und hier lautstark feierten. Die Osnabrück-Fans waren für das am Samstag, 08.04.2023 stattfindende Fußballspiel gegen TSV 1860 München angereist. Da die Fußballfans auf den Tischen tanzten und einer Aufforderung des Personals dies zu unterlassen nicht nachkamen, befürchtete der Betreiber der Gaststätte eine Eskalation der Lage vor Ort.

Zeitgleich wurde der Getränkeausschank in der Gaststätte eingestellt und die Fußballfans vergeblich gebeten, das Lokal zu verlassen. Die Münchner Polizei fuhr deshalb mit mehreren Streifen an.

In Absprache mit dem Schichtleiter der Gaststätte wurden die 200 Fußballfans zur Durchsetzung des Hausrechts aus der Lokalität begleitet. Hierbei kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Zwischenfällen.

Gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei abermals die Mitteilung, dass sich diesmal ca. 40 Fußballfans des VfL Osnabrück diesmal in einem Lokal in der Landsberger Straße befinden würden. Auch hier werde ausgelassen gefeiert und von den Betreibern eine Eskalation befürchtet.

Erneut konnte die Lage aufgrund kommunikativer Maßnahmen der Polizei entsprechend entschärft und die Fans zum Verlassen der Lokalität bewogen werden. Auch in diesem Fall kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Vorfällen. Die Fangruppe verteilte sich anschließend in der Innenstadt.

577. Sturz eines Motorradfahrers; eine Person verletzt – Ismaning

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 09:50 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Benelli Kraftrad auf der Bundesstraße 471 in Ismaning in nördliche Fahrtrichtung (Richtung BAB A9).

In der Ausfahrt zur Krautgartenstraße kam der 22-Jährige im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen ohne Fremdbeteiligung zum Sturz und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch die Kollision wurde sowohl das Kraftrad als auch der 22-Jährige zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 22-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

578. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Polizeifahrzeug; eine Person verletzt – Hasenbergl

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18:35 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit einem uniformierten Polizeifahrzeug auf der Fortnerstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Aschenbrenner Straße wollte er den Kreuzungsbereich in gerader Richtung überqueren. Die Ampel zeigte Grünlicht.

Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Aschenbrenner Straße in Richtung Fortnerstraße. Die Kreuzung zur Fortnerstraße wollte er im Bereich der Fußgängerfurt in gerader Richtung überqueren. Die Ampel für Fußgänger zeigte zu diesem Zeitpunkt Rotlicht.

Der 22-Jährige erkannte die Situation und versuchte durch Bremsen und Ausweichen nach links einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter zu vermeiden. Dieser konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, so dass es im Bereich der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß kam. Der 23-Jährige stieß mit seinem E-Scooter gegen die hintere rechte Seite des Polizeifahrzeuges und kam zum Sturz.

Durch den Unfall wurde der 23-Jährige verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht von Nöten. Der 22-Jährige sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

579. Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 16:10 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Moosacher Straße in Richtung Frankfurter Ring. Vor ihr fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf dem gleichen Fahrstreifen.

Die 22-Jährige beabsichtigte, den vor ihr fahrenden 31-Jährigen zu überholen und wechselte hierzu auf den mittleren der drei Fahrstreifen. Nach ersten Erkenntnissen hielt die 22-Jährige beim Fahrstreifenwechsel den erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Pkw nicht ein und stieß mit der Front ihres Pkw gegen den Pkw des 31-Jährigen.

Zudem nahm die 22-Jährige nicht wahr, dass sich auf gleicher Höhe, auf dem mittleren Fahrstreifen, ein Opel Pkw befand. Beim Fahrstreifenwechsel der 22-Jährigen musste der 59-Jährige mit Wohnsitz in München nach links ausweichen und stieß hier zunächst gegen den Randstein. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 59-Jährigen mit einem Baum auf der Grünfläche zwischen den Richtungsfahrbahnen. Der Pkw des 59-Jährigen wurde ausgehebelt und überschlug sich.

Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen sowie dem beschädigten Laubbaum entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

580. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage mit Messer und Brand in einer Pension – Neuaubing

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 20:45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei der Notruf eines Rezeptionisten einer Pension in Neuaubing ein. Der Rezeptionist teilte mit, dass sich ein Anwohner in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde. Der 74-jährige Anwohner der Pension hätte in einem Gemeinschaftsbad ein kleines Feuer gelegt, zudem hätte er ein Messer bei sich.

Als die ersten Polizeikräfte vor Ort eintrafen, hatte der Rezeptionist bereits selbständig versucht das Feuer zu löschen. Bei diesem Unterfangen floh der 74-Jährige in sein angemietetes Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein weiterer 38-jähriger Anwohner in dem Vier-Bett-Zimmer.

Trotz des augenscheinlich durch den Rezeptionisten gelöschten Feuers entstand eine starke Rauchentwicklung im gesamten Erdgeschoss der Pension. Aufgrund der unklaren Bedrohungslage durch das mitgeführte Messer war es den zwischenzeitlich eintreffenden Feuerwehrkräften nicht möglich die Pension zu betreten. Nach Abklingen der Rauchentwicklung konnte das Erdgeschoss schließlich durch Spezialkräfte der Münchner Polizei betreten werden. Da aus dem Gemeinschaftszimmer Hilferufe zu hören waren, wurde das Zimmer durch die Spezialkräfte betreten und der 74-Jährige festgenommen.

Der 38-Jährige konnte dem 74-Jährigen bereits im Vorfeld das Messer abnehmen. Im Zuge dessen verletzte sich der 38-Jährige an den Händen und zog sich hierbei leichte Schnittverletzungen zu.

Der 74-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Außer dem 38-Jährigen wurden keine weiteren Personen verletzt. Im Vorfeld konnten weitere Gäste aus der Pension evakuiert werden. Durch den Brand im Gemeinschaftsbadezimmer entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Das Kommissariat 13 (u.a. Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

581. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Bogenhausen

Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 19:45 Uhr, kam es auf einer Hochzeitsfeier in einem Hotel zu einer Bedrohungslage. Hier wurde ein 54-jähriger Gast mit italienischer Staatsangehörigkeit von einer 54-Jährigen mit Wohnsitz in München mit einer Schusswaffe bedroht. Die 54-Jährige befand sich in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes.

Im Zuge der Streitigkeit sollen auch Schüsse gefallen sein. Nach einem kurzen Handgemenge seien die 54-Jährige und deren männliche Begleitung mit einem Pkw geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Pkw konnte dieser durch eine zivile Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich lediglich die 54-Jährige im Fahrzeug. Eine Schusswaffe konnte im Fahrzeug nicht aufgefunden werden. Die 54-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 (u.a. Gewaltdelikte).