NÜRNBERG. (435) Am Donnerstagnachmittag (06.04.2023) wurde ein 20-Jähriger in der Straßenbahnlinie 4 in Nürnberg ohne gültigen Fahrschein kontrolliert. Eine außer Dienst befindliche Polizeibeamtin wurde verletzt, als sie die Kontrolle unterstützte.



Gegen 16:30 Uhr überprüften Fahrkartenkontrolleure die Fahrscheine der Passagiere der Straßenbahnlinie 4. Hierbei stellten sie fest, dass sich ein 20-Jähriger ohne gültige Fahrkarte im Zug befand.

Als der 20-Jährige zunehmend aggressiv wurde, schritt eine zufällig in der Straßenbahn anwesende und außer Dienst befindliche 43-jährige Polizeibeamtin ein und unterstütze die Kontrolleure. Sie wies sich gegenüber den Anwesenden mit ihrem Dienstausweis aus und versuchte zu vermitteln.

Im Bereich der Haltestelle Obere Turnstraße setzte der 20-Jährige zu einem Fluchtversuch an. Hieran wurde er durch die Polizeibeamtin gehindert und am Boden fixiert, da er sich gegen die Festnahme wehrte. Erst bei Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Streifen ließ sich der 20-Jährige beruhigen. Die 43-jährige Beamtin wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Schwarzfahrens rechtlich verantworten.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt