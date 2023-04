0668 – Unfallflucht und weitere Fehltritte

Lauingen – Am Freitagabend (07.04.2023) verursachte eine 32-Jährige in der Herzog-Georg-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Gegen 22.00 Uhr befuhr die 32-jährige Autofahrerin die Herzog-Georg-Straße und kollidierte auf Höhe Rosenstraße mit einem ihr gegengenkommenden 19-jährigen Autofahrer. Anschließend flüchtete die Frau und konnte von dem 19-Jährigen und einem weiteren 20-jährigen Unfallzeugen auf einem Kundenparkplatz in der Dillinger Straße festgestellt werden. Nachdem sie zuerst versuchte davonzulaufen, setze sie sich wieder ans Steuer und fuhr rückwärts gegen den hinter ihr geparkten Audi des 20-Jährigen. Anschließend flüchtete sie erneut zu Fuß. Eine gerufene Polizeistreife stoppte die offenbar unter berauschenden Mitteln stehende Frau dann in der Adalbert-Stifter-Straße. Hierbei leistete die Frau erheblichen Widerstand.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort gegen die Frau.

0669 - Ladendieb steht auf Schokolade

Horgau - Am Donnerstag (06.04.2023) stand ein bislang unbekannter Täter gegen 14.30 Uhr an der Kasse eines Supermarktes in der Augsburger Straße an. Als die Kassiererin ihn bat, seinen Rucksack zu öffnen, rannte der Mann davon.

Der Kassiererin gelang es den Rucksack des Mannes zu greifen, bevor der Täter den Laden verließ. In dem Rucksack befanden sich 17 Packungen Schokolade.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, kräftige Statur, Oberlippenbart

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291 / 18900 entgegen.

0670 - Alkoholisiert am Steuer

Asbach-Bäumenheim - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.04.2023) teilte ein 26-Jähriger der Polizei telefonisch mit, dass ihm sein Fahrzeugschlüssel in einer Diskothek im westlichen Landkreis entwendet worden war. Kurz darauf korrigierte der Mann sich und teilte mit, dass er den Schlüssel nun doch wieder gefunden habe. Hierbei wurde er noch am Telefon darauf hingewiesen, dass er unter dem Einfluss von Alkohol kein Fahrzeug führen dürfe. Es kam wie es kommen musste: Die Polizeistreife, welche sich aufgrund der ersten Meldung auf Anfahrt befand, stellte den Mann wenig später fahrenderweise fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Streife stellten den Führerschein des Mannes sicher und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

0671 - Frontblinker aus Pkw entwendet

Asbach-Bäumenheim - Ein Bäumenheimer hatte seine schwarze Mercedes AMG C- Klasse am vergangenen Gründonnerstag (06.04.2023) gegen 17:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte dieser gegen 14.15 Uhr, dass die Frontblinker an seinem Fahrzeug fehlten. Ein bislang unbekannter Täter hatte wohl über Nacht die beiden Fahrtrichtungsanzeiger aus der Scheinwerfereinheit ausgebaut.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen.

0672 - Diebstähle aus Selbstbedienungs-Einrichtungen

Wehringen - Am 07.04.2023, zwischen 08.00 – 12.20 Uhr, wurde der Eierautomat am Wehringer Rathaus durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Hierbei wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234 96060 zu melden.

Genderkingen - Am 07.04.2023, zwischen 07.30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde in Genderkingen der dort aufgestellte Eierautomat gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der Rufnummer 09090 7007 0 entgegen.

Affing - Am 09.04.2023 in der Zeit von 15.30 bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Geldkassette aus einem Selbstbedienungshäuschen. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

0673 - Trunkenheit im Verkehr

Kissing - Am 07.04.23 gegen 23.10 Uhr wurden Passanten auf eine Autofahrerin an einer Tankstelle in Kissing aufmerksam. Da diese einen stark alkoholisierten Eindruck mache, verständigten Passanten die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Bei der Fahrzeuglenkerin wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt.