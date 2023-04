INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher gelangten am vergangenen Freitag (07.04.) in ein Einfamilienhaus in Gerolfing und erbeuteten Uhren und Schmuck. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:15 Uhr waren die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen Am Gwendt eingedrungen und durchsuchten die Räume gezielt nach Diebesgut. Durch die ausgelöste Alarmanlage gestört, flüchteten die Einbrecher zunächst zu Fuß über ein Nachbargrundstück und fuhren dann mit einem Pkw davon.

Die Unbekannten erbeuteten Uhren und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler der Kripo Ingolstadt bitten eventuelle Zeugen, die -auch in den Tagen vor dem Einbruch- verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.