THURMANSBANG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am 07.04.2023 soll ein 32-Jähriger mit seinen Pkw das Fahrzeug seiner Ex-Lebensgefährtin verfolgt und mehrmals gerammt haben, gegen den Mann wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.

Gegen 15:00 Uhr soll der 32-Jährige in Fürstenstein im Landkreis Passau nach einem Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit seinem Renault seine 36-jährige ehemalige Lebensgefährtin verfolgt haben. Zwischen Fürstenstein und Thurmansbang soll der 32-Jährige mehrmals den Land Rover der 36-Jährigen gerammt haben. In dem Fahrzeug der 36-Jährigen befanden sich neben ihrer Mutter ihr beiden Kleinkinder. Die 36-Jährige stoppte ihr Fahrzeug in Thurmansbang und bat Passanten um Hilfe, die eintreffenden Polizeikräfte konnten den 32-Jährigen gegen 15:45 Uhr widerstandslos festnehmen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die 36-Jährige erlitt einen Schock.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau unter Einbindung eines Gutachters die Ermittlungen übernommen. Gegen den 32-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging gegen den Mann inzwischen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau am Samstag, 08.04.2023, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet um Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können oder bei der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 09.04.2023, 13:41 Uhr