EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 08.04.2023 eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 34-Jähriger musste mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 45-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen Mitternacht kam es in einer Wohnung in Eggenfelden zu einer Streitigkeit zwischen einem 45-Jährigen aus dem Landkreis Rottal-Inn und einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. Der 45-Jährige soll auf den 34-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand eingestochen haben, er wurde an der Brust und am Hals schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Aktuell befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Durch sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der 45-Jährige gegen 05.45 Uhr von Spezialkräften im Bereich Hebertsfelden festgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Gegen den 45-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Er wurde heute (08.04.2023) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.

Veröffentlicht: 08.04.2023, 13:26 Uhr