GRAFRATH, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Durch die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wurde am gestrigen Freitag (07.04.2023) eine Schwerpunktkontrolle mit der Zielrichtung motorisierte Zweiräder, insbesondere Motorräder, in der Gemeinde Grafrath durchgeführt. Ziel der Aktion war die Kontrolle der Einhaltung der Verkehrsregeln. Ein Hauptaugenmerk lag zudem auf der Geschwindigkeitsüberwachung, der Prüfung von technischen Veränderungen sowie auf Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr.

Insgesamt 13 Polizeibeamtinnen und -beamte der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck, der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck, der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck sowie der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord waren an der Kontrollaktion am Karfreitag beteiligt. In einem Zeitraum von rund sechs Stunden wurden insgesamt 49 Kraftfahrzeuge, darunter 34 Krafträder, drei Leichtkrafträder und 12 Pkw kontrolliert.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung waren insgesamt 22 Beanstandungen, darunter sieben Motorräder, zu verzeichnen. Ein Motorradfahrer wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 118 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Ein Biker wurde erst nach erfolgter Kontrolle im Zuge seiner Weiterfahrt von der Geschwindigkeitsmessung erfasst und wieder zurück zur Kontrollstelle geleitet.

Zudem wurden sechs Beanstandungen bei Krädern hinsichtlich technischer Veränderungen/ unerlaubten Anbauten, zumeist Erlöschen der Betriebserlaubnis, festgestellt. Zwei Motorräder waren aufgrund einer manipulierten Auspuffanlage deutlich zu laut. Bei einem Kraftrad wurde die Weiterfahrt aufgrund einer technischen Veränderung, die eine erhebliche Gefährdung des Fahrzeugführenden darstellte, unterbunden.

Erfreulicherweise waren alle Fahrerinnen und Fahrer mit passender Schutzkleidung unterwegs.

Kontrollen wie diese knüpfen an dem Ziel des aktuellen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ (VSP 2030) an, mehr Sicherheit für Motorradfahrende zu erreichen. Im Jahr 2022 wurden im Bereich des PP OBN 15 Motorradfahrende getötet (Vorjahr 9). Daher wird heuer auch ein besonderer Schwerpunkt auf Motorradkontrollen gelegt.