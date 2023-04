KIRCHDORF A. INN, LKR. ROTTAL-INN. Am Donnerstag, 06.04.2023, wurde in der Nähe des Kirchdorfer Sportplatzes die Leiche einer 43-jährigen Frau von Passanten gefunden (Bezugsmeldung vom 06.04.2023, 16:35 Uhr). Nun haben die Ermittler der Passauer Kripo einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nachdem die Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin der Universität München die ersten Untersuchungen am Fundort bestätigten, dass die 43-Jährige durch mehrere Stiche getötet wurde, geriet im Zuge der intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft der 45-jährige Ehemann in den Fokus der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging noch am Freitag, 07.04.2023, am späten Nachmittag, Haftbefehl gegen den 45-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Todesumstände und Motiv sind nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Veröffentlicht: 08.04.2023, 12.00 Uhr