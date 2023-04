LINDAU. Am Karfreitag ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der B 31 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von Baden-Württemberg kommend in Richtung Weißensberg und kam aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Durch den Unfall wurden mehrere Personen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Zwei Fahrzeuginsassen des Verursacherfahrzeugs zogen sich durch den Unfall tödliche Verletzungen zu. Ein weiterer Mitfahrer in dem VW wurde schwer verletzt und die beiden Fahrzeuginsassen des Wohnmobils wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für ca. 6 Stunden vollständig gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtsachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

(VPI Kempten)