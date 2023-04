CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Seit dem 06. April 2023 um 12.30 Uhr wird der 14-jährige Lukas Seliger vermisst. Die Polizeiinspektion Pegnitz bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung.

Der Junge befand sich zusammen mit seinem Betreuer im Rahmen einer erzieherischen Maßnahme, welche über das Jugendamt angeordnet wurde, auf einer mehrmonatigen Wanderung auf dem Pilgerweg von Hof bis in die Schweiz. Die Etappe am Donnerstag, den 06. April, umfasste die Strecke von Creußen nach Pegnitz. Gegen 12.30 Uhr wurde der Junge zuletzt in Creußen in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Seitdem ist Lukas Seliger unbekannten Aufenthaltes. Der 14-Jährige ist zirka 160 cm groß, schlank, hat einen asiatischen Phänotyp und trägt kurzes schwarzes Haar und einen Oberlippenflaum. Bekleidet war Lukas mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, weißen Nike Turnschuhen und einer schwarzen Nike Mütze. Er führt außerdem einen schwarzen Wanderrucksack mit Isomatte und Zelt sowie Wechselkleidung mit sich.

Haben Sie Lukas Seliger gesehen oder können Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter der Rufnummer 09241/9906-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.