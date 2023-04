SIMBACH A. INN, LKR. ROTTAL-INN. Ein bislang unbekannter, mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Mann hat am Donnerstag, 06.04.2023, kurz nach 17.00 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Simon-Breu-Straße überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Der Mann ist nach wie vor flüchtig. Die Kripo Passau sucht nun eine wichtige Zeugin.

Zeugenaufruf der Kripo Passau

In dem Bekleidungsgeschäft befand sich zur Tatzeit etwa gegen 17.00 Uhr eine ca. 40 – 45 Jahre alte Frau mit einem Kind mit dunklen Haaren. Bei dem Kind handelte es sich um ein Mädchen im Grundschulalter. Die Zeugin könnte den Täter kurz vor der Tatausführung in dem Geschäft gesehen haben. Den Überfall selbst dürfte die Frau nicht beobachtet haben, da sies ich in Kabine aufgehalten hat. Die Frau hat zusammen mit ihrem Kind das Geschäft vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Kripo Passau bittet die Zeugin nun dringend um Kontaktaufnahme unter Tel. 0851/9511-0.

Veröffentlicht: 07.04.2023, 10.40 Uhr