PASSAU. Am späten Abend des 06.04.2023, ereignete sich auf der Auffahrt zur B85 in Richtung Patriching ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 16-Jährige aus dem Landkreis Freyung-Grafenau tödlich verletzt wurde. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Fürstenstein wollte mit seinem Fahrzeug von der Franz-Josef-Strauß-Brücke kommend, nach links auf die B85 in Fahrtrichtung Patriching auffahren. Beim Auffahren übersah der 22-Jährige den bevorrechtigten Pkw eines 25-Jährigen Passauers, welcher die B85 in entgegenkommender Richtung befuhr. Infolge des seitlichen Frontalzusammenstoßes im Einmündungsbereiches wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers tödlich verletzt. Der Unfallverursacher selbst, sowie der 25-jährige Passauer und dessen Beifahrerin, eine 28-Jährige aus Passau, mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau, ein Gutachter eingeschaltet.

Die B85 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden gesperrt werden. Zur Absicherung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren Passau, Hacklberg, Gaißa, sowie Schalding im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0