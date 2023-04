ALTDORF B.NÜRNBERG. (433) Am Donnerstagnachmittag (06.04.2023) stieß in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein Pkw gegen eine Autobahnunterführung und geriet in Brand. Eine Person verstarb im Fahrzeug.



Gegen 13:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale Mittelfranken ein Notruf bezüglich eines brennenden Fahrzeugs auf der Kreisstraße zwischen Püscheldorf und Oberrieden, auf Höhe der dortigen Autobahnunterführung, ein. Offenbar war das Fahrzeug zuvor aus Püscheldorf kommend in Richtung Oberrieden gefahren und anschließend mit dem Bauwerk kollidiert.

Bei Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Altdorf und der Verkehrspolizeiinspektion Feucht befand sich das Fahrzeug des Typs BMW bereits in Vollbrand. Nach Ablöschen des Feuers durch die umliegenden Feuerwehren, konnte eine Person nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Da das Vorliegen eines Unglücksfalls nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zur Klärung des Hergangs Todesfallermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein mögliche Beteiligung Dritter vor.

Eine zweifelsfreie Identifizierung der Person war aufgrund des vorangegangenen Brandgeschehens bislang nicht möglich. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Ob an der Autobahnunterführung ein Schaden entstand, ist bislang nicht bekannt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altdorf, Eismannsberg, Kucha und Rieden im Einsatz.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt