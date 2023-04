NÜRNBERG. (432) Am Mittwochmorgen (05.04.2023) fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw Volvo im Stadtteil Schnepfenreuth einen Holzmast um. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge war gegen 07:15 Uhr ein grauer Volvo vom Typ 850 im Georg-Höfler-Weg unterwegs und fuhr dort gegen einen Holzmast eines Telefonanbieters. Unmittelbar hinter dem Unfallverursacher soll ein silberner VW ebenfalls an der Unfallstelle gehalten und beide Fahrer oder Fahrerinnen das Geschehen in Augenschein genommen haben. Anschließend wurde die Fahrt wieder fortgesetzt und der Fahrer eines weiteren Pkw verständigte dann die Polizei.

Auf Grund von vorgefundenen Fahrzeugteilen am Unfallort, muss der Volvo vorne links beschädigt sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Rufnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Robert Sandmann